Alaybey’in 7 katlı otoparkı açıldı

Türkiye’de yerel yönetimlerin yaptığı ilk tam otomatik katlı otoparkı olan Alsancak Otoparkı ile Hatay Pazaryeri Katlı Otoparkı, Atatürk Kapalı Spor Salonu Önü Yeraltı Otoparkı, Bahriye Üçok Yeraltı Otoparkı, Kültürpark Yeraltı Otoparkı ve Buca Kasaplar Meydanı Yeraltı Otoparkı gibi önemli yatırımları kente kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Karşıyaka’nın otopark ihtiyacına cevap veren yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Alaybey’de 630 kapasiteli 7 katlı otopark, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Başkan Kocaoğlu, 2018 yılında Bostanlı’da 300, Karşıyaka’da 270, Yenişehir’de 600, Karabağlar’da 350 ve Bayraklı Adliye’de 600 araçlık olmak üzere toplam 2 bin 100 araç kapasiteli 5 yeni otoparkın daha proje çalışmalarını tamamlayacaklarını açıkladı.

Kahramanlar’daki bin 260 araç kapasiteli otoparkın düşük fiyatlı abonelik ücretine ve minibüs servisine rağmen, 2 yılda sadece 860 vatandaşın abone olduğunu hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Maalesef otopark kullanma alışkanlığımız çok zayıf. Otopark sayımız elbette yeterli değil. Dünyanın tüm kentlerindeki otopark sayısı, mevcut araç sayısına göre yetersizdir. Ancak otoparkın yapılması kadar verimli kullanılması da önemli. Problemin çözümü, toplu taşımanın kullanılmamasında yatıyor. Bu nedenle biz de daha iyisini, doğrusunu, modernini, konforlusunu, rahatını geliştirmeye, yani raylı sistem ağını büyütmeye çalışıyoruz” dedi.

Opera müjdesi

Karşıyaka Mavişehir’de yapacakları opera binası için Kamu İhale Kurumu’nun 2. ihale iptaline karşı açılan davanın kazanıldığını söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, “2018’de opera ve bale binamızın yer teslimini yapıp temelini atacağız” müjdesini verdi.

Akpınar’dan teşekkür

Törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 3,5 yıldan bu yana birçok önemli işlere imza attıklarını belirterek, “Çok önemli yatırımlardan bir tanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Yeni otoparklarla birçok sorunumuzu çözmüş olacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir yandan sorunları çözerken bir yandan da yeşil bir kent oluşturmaya çalışıyor. Bize önderlik yapan ağabeylik yapan Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

630 araç kapasiteli

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplam inşaat alanı 25 bin 350 metrekare olan 630 araçlık Alaybey Katlı Otoparkı’nın 34 araçlık kısmını engelli kullanımına ayırdı. Daha önce bir hipermarketin bulunduğu alanda inşa edilen 7 katlı otoparkın zemin kısmında yine bir market yer alacak. Kat yüksekliği 2,4 metre olan yapının teras kısmı da otopark olarak değerlendirilecek.