ALDER üyeleri dayanışma programında buluştu

Aliağa sahil bandında özel bir kafeteryada bir araya gelen ALDER üyeleri, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yoğun katılımın olduğu programa Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, siyasi parti temsilcileri, Aliağa Sahil Güvenlik personelleri ile çok sayıda ALDER üyesi katıldı. ALDER Başkanı Naci Biçer, programa gelen misafirleri kapıda karşıladı.

ALDER'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda davetlilere balık ve salata ikram edildi. Canlı müzik dinletilerinin yer aldığı gecede konuklar birbirleriyle bol bol sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda ALDER üyeleri, bütün bir yılın yorgunluğunu ve stresini attı.

Geleneksel olarak düzenlenen birlik ve beraberlik buluşmasının bu yıl 12'ncisini gerçekleştirdiklerini belirten ALDER Yönetim Kurulu Başkanı Naci Biçer, “Bizleri kırmayıp davetimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum. ALDER üyeleri olarak bizler Aliağamız için iyi ve doğru olduğuna inandığımız her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.