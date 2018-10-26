Alev alan otomobil 3 araca çarptı

İzmir'in Bornova ilçesinde, seyir halinde olduğu sırada alev alan bir otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Meydana gelen kaza sonucu, 4 araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Işıklar Mahallesi 4. Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 UF 268 plakalı bir otomobil seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bunun üzerine, otomobilin sürücüsü aracın kontrolünü kaybederek park halindeki 06 GC 6112 ve 34 SK 2863 plakalı transit araçlar ile 35 MH 292 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası, araç sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşırken, alevler park halindeki araçlara sıçradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek yangını söndürdü. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olay yerinden kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.