Alev topuna dönen çalıntı kamyonet eve daldı: 4 yaralı

Çarpmasının etkisiyle neye uğradığını şaşıran aile fertleri büyük korku yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Karabağlar ilçesi Poligon Mahallesi 52 Sokak’ta meydana geldi. Çalıntı olduğu öğrenilen bir kamyonet, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Araç bir süre sonra alev topuna döndü. Araç, daha sonrada yokuş aşağıya indi. İçinde sürücüsü bulunmayan kamyonet, önce park halindeki bir araca çaptı. Araca çarptıktan sonra yön değiştiren kamyonet, Genç ailesinin oturduğu tek katlı eve daldı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkıldı. O sırada evde uyuyan 4 kişi yaralandı.

Olayı gören mahalle sakinleri, emniyet güçleri ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alev topuna dönen araç söndürülürken, aile bireyleri de evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde baba Mehmet Genç, anne Fehime Genç, çocuklar Salih Can Genç ile Ekrem Genç’in ellerinde ve ayaklarında yanıkların olduğu öğrenildi. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, kamyonetin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Mahalle sakinleri de şoka girdi

Olayın görgü tanıklarından Ferhan Kesici, "Sabah 05.00 gibi bir aracın yandığını gördük. Yaklaşık 5 dakika yandıktan sonra kamyonet alev topu halinde yokuştan aşağıya inmeye başladı. Önce bir arabaya çarptı, daha sonra ise eve girdi” dedi.

Olayda can kaybı yaşanmamasının teselli olduğunu belirten Kesici, “İtfaiye ekipleri olaya zamanında müdahale etti ve komşularımız dışarıya çıkarıldı. Mahalle sakinleri olarak korktuk ama can kaybının yaşanmaması teselli oldu” ifadelerini kullandı.

Araç bulununca mutlu oldu ama…

Çalıntı olduğu öğrenilen kamyonetin sahibi Doğan Subaşı, sabah işe kalkmak için dışarı çıktığında aracını yerinde göremediğini ve polise haber verdiğini söyledi. Subaşı, "Arabamı evimin iki arka sokağında park ettim. Pazarcılık yaptığım için sabah 05.00 sularında işe gitmek için çıktım; ancak arabam yerinde yoktu” şeklinde konuştu.

Aracın bulunduğu haberi geldiğinde çok mutlu olduğunu; ancak kamyonetin halini gördükten sonra büyük bir şok yaşadığını aktardı.

Subaşı, şöyle devam etti:

"Kısa bir süre sonra arabamın bulunduğu haberi geldi. Doğal olarak sevindim. Ben de ‘Herhalde aracın yakıtı bitti, bırakıp kaçtılar’ diye düşündüm. Arabanın yanına gittiğimde yandığını ve bir evin içine girdiğini gördüm. Kamyonet kullanılmaz halde olduğu için hurdaya verdik. 30 bin TL zararımız var."

Aracın neden yandığı ve nasıl hareket ettiği bilinmezken, polis, olayla ilgili kundaklanma şüphesi olup olmadığını öğrenmek için bir soruşturma başlattı.