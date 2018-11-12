Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi'nin yeni başkanı belli oldu

Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi'nin 7. olağan genel kurul toplantısında, üyelerin büyük çoğunluğunu alan Haydar Yurdakul başkan seçildi.

Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi, olağan genel kurul toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk Kültür Merkezinde (Cemevi) gerçekleştirdi. İki Liste ile gidilen seçimlerin divan başkanlığını; Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Örgütlerden Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Bölge Sorumlusu Hüseyin Göner; divan üyeliğini ise Yaşar Aydın, Canan Boztepe, Umman Şen, Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi Başkan Yardımcısı Demir Ali İlhan yaptı.

246 üyesi bulunan derneğin, 137 üyenin katılımı ile gerçekleşen genel kuruluna çok sayıda sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. Seçimlere sarı liste ile giren Haydar Yurdakul ve ekibi, 105 üyenin oyunu alarak derneğin yeni Başkanı oldu. Öte yandan seçimlere beyaz liste ile giren Hüseyin Yaman ise 33 ay aldı.

Bu önemli görevde hiçbir ayrım ve ayrıcalık yapmadan hizmet edeceğine söz veren yeni Başkan Haydar Yurdakul, "Hacı Bektaşi Veli pirimizin dediği gibi; 'her ne ararsan kendinde ara'. Şahı Merdan İmam Ali'nin dediği gibi; 'kötü ve kem söz kişinin aynasıdır'. Bizler tüm kötülüklerden ve dedikodulardan uzak duracağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Bugün demokrasinin meydanı; ama her şeyden önce ilmin irfanın aynası İmam Ali'nin meydanı. Bu meydanda elimize kolumuza dilimize sahip çıkmak zorundayız. Bizler; bir tarihe, bir süreğe, bir yola sahip çıkmak istiyoruz. 'Benim davam divana kalsın' diyen Pir Sultan'ın torunları olarak bu divanın uhrevi bir divan olmadığını dünyevi bir divan olduğunu göstermek adına derneklerimize sahip çıkmak zorundayız"