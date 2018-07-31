Ali İhsan Varol, Kelime Bulmaca Oyunu ile Aliağa’da

Sempatik tavırları ile Aliağalıların gönlünde taht kuran Ali İhsan Varol, Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Aliağa’da program yapacak. Daha önce Aliağa’da yaptığı programlar ile yoğun ilgi gören Ali İhsan Varol, 3 Ağustos 2018 Cuma günü saatler 21.15’i gösterdiğinde Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranları ile buluşacak.

Sahnedeki neşesi ve interaktif sunumu ile hem yarışmacılarına hem de izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan programda kelimeleri en hızlı tahmin eden yarışmacı haftanın birincisi olacak.

Eğlence ve bilginin aynı anda sunulduğu program ücretsiz olarak izlenebilecek. Vatandaşlar, etkinliğin davetiyelerini Aliağa Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Hilal Masa’dan temin edebilecek.