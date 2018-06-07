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07 Haziran 2018 13:39

Ali Koç’a ilk destek İzmir’den

İzmir Fenerbahçeliler Derneği, yeni başkan Ali Koç’a ve kulübe ekonomik alanda da destek olmak için kenetlendi.

Ali Koç’a ilk destek İzmir’den

07 Haziran 2018 13:39


Sadece Fenerbahçe Kulübü’nün değil, Türk spor tarihinin en büyük ve dikkat çeken kongresinden ezici üstünlükle 37. başkan olarak çıkan Ali Koç camiayı da birbirine bağladı. Bir anda yeniden kenetlenen sarı-lacivertli kulüpte çok büyük bir heyecan yaşanırken Başkan Ali Koç’a ise ilk destek ise İzmir’den geldi.


İzmir Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cem Çalışkan "Feneriumlara gitmenin tam zamanı şimdi" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkanımız Ali Koç’un ’çorbada herkesin tuzu olacak’ sözünü üzerimize alınıyor, 8-9 Haziran günleri İzmir’deki tüm mağazalarımızın raflarını boşaltmaya gidiyoruz. Tüm İzmirli Fenerbahçeli Dostlarımızın kampanyamıza desteklerini bekliyoruz. Şanlı Fenerbahçe’mizi hep beraber eski görkemli günlerine kavuşturacağız. Sevgi eylem gerektirir” dedi.


Dernek üyeleri 3 Temmuz sürecinde büyük zarara uğrayan kulüpleri için yine benzer bir organizasyon düzenlemiş ve hatırı sayılır bir bilançoyu kulübün kasasına koymasını sağlamıştı.




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