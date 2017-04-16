Aliağa 23 Nisan’ı coşkuyla kutlayacak

Yılı tüm yurtta olduğu gibi Aliağa’da da bir dizi etkinlikler ile kutlanacak.

Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 gün sürecek olan Uluslararası Çocuk Şenliği 20 Nisan Perşembe günü açılış korteji ile başlayacak.Aliağa Belediyesi gösteri gruplarının katılacağı kortej saat 17.00’de Enka Spor Salonu önünden başlayacak ve İstiklal Caddesi güzergâhı sonrası Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanı’nda son bulacak.

Aliağa Belediyesi’nin 20-21-22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği ve misafir ülke çocuklarının da katılacağı kutlama etkinlikleri Aliağa’nın Helvacı ve Yeni Şakran Mahallelerini de kapsayacak.

Dopdolu program

Uluslararası Çocuk Şenliği Kutlama Programına göre; 20 Nisan Perşembe günü saat 17.00’da açılış korteji ile başlayacak olan programda toplu gösteriler, ASEV Çocuk Tiyatrosu oyunlarını sergileyecek. 21 Nisan Cuma günü ise yine ASEV Çocuk Tiyatrosu oyununu sergileyecek Helvacı Meydanında 16.30 uçurtma şenliği, Aliağa Engelli Mehteran Konseri, animasyon gösterileri yapılacak. Saat 18.00’de de Sanat Sokağı’nda ‘Sokakta Bayram Var’ etkinliği düzenlenecek. Günün sonunda ise ASEV Orkestrası eşliğinde Özcan Kızıl-Onur Yılmaz Konseri olacak. 22 Nisan Cumartesi günü ise saat 15.00’da Yeni Şakran Düğün Salonu’nda 3 İyi Arkadaş oyunu sahnelenecek. Ayrıca Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanı’nda duvar boyama yapılacak . Saat 17.00’da ‘Sokakta Bayram Var’ etkinliği, uçurtma şenliği, ödüllü yarışmalar yapılacak. Saat 18.00’da Yeni Şakran Yeni Park’ta toplu gösteriler, animasyon gösterileri yapılacak. Saat 21.00’da da ASEV Orkestrası eşliğinde Hande Ülker Şen-Ulviye Koçak, Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanı’nda mini bir konser verecek. 23 Nisan Pazar günü ise etkinlikler saat 13.00’da Ödüllü Çocuk Oyunları ile Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanı’nda başlayacak. Saat 14.00’da uçurtma şenliği, animasyon gösterileri, duvar boyama etkinlikleri, müzik dinletileri olacak. Saat 17.15’te kapanış konuşmaları ile gösterileri yapılacak.