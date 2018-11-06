Aliağa 3. Geleneksel Gençlik Turnuvası Atatürk Kupası başladı

Geleneksel Gençlik Turnuvası Atatürk Kupası” Aliağa FK-Göztepe Futbol Okulları 9 yaş elit grupları arasında oynanan gösteri maçı ile başladı.

Kent sakinlerini spora teşvik etmek, mahalleler arasında sosyalleşme ve dayanışma ruhunu arttırmak amacı ile organize edilen Aliağa 3. Geleneksel Gençlik Turnuvası Atatürk Kupasında 23 takım şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Karşılaşmalar dernek tesisleri içerisinde bulunan merkez halı sahada 20.00-21.00 ve 22.00 saatlerinde oynanacak. Yaklaşık bir ay sürecek olan turnuvada 276 sporcu hünerlerini sergileyecek. Dört grubun yer aldığı turnuvada gruplarında şampiyon olan takımlar finallerde mücadele edecek. Yoğun katılımla gerçekleştirilen 3. Geleneksel Gençlik Turnuvası Atatürk Kupası açılış programına Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK futbolcu ve antrenörleri ile minik sporcuların aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan açılış programında Aliağa FK ile Göztepe Futbol Okulları 9 yaş elit grupları gösteri maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde minik futbolcuların Aliağaspor FK ve antrenörleri ile oynadığı maç da renkli görüntülere sahne oldu.

“Barış ve dostluk içerisinde bir turnuva olmasını temenni ediyorum”

Turnuvanın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyor olmasının turnuvayı daha özel kıldığını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Umarım atamızın adına yakışan bir turnuva olur. Kazasız, belasız, sakatlıksız, barış ve dostluk içerisinde bir turnuva olmasını temenni ediyorum” dedi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, gösteri maçının santrasını minik futbolcular ile birlikte yaptı. Saha içerisinde galibiyet için mücadele eden miniklerin heyecanına saha dışından destek veren aileler de ortak oldu. Başkan Serkan Acar, gösteri maçı sonrasında futbolculara kupalarını takdim etti.

Turnuva gollü karşılaşmalar ile başladı

Açılış programının ardından turnuvanın ilk karşılaşması A grubunda yer alan Sivas Beydili Gençlik ile Ege Hakan Plastik arasında oynandı. Maçlar kıran kırana mücadelelere sahne olurken ilk karşılaşmalarda toplam 38 gol atıldı. Turnuvanın ilk maçları şu skorlarla sonuçlandı; Sivas Beydili Gençlik 6-10 Ege Hakan Plastik, İze Fest 3-3 Sport House, Balıkçı Erkan Usta 8-8 Uzunhasanlar.

Turnuvada mücadele edecek olan takımlar

A Grubu; Ege Hakan, Sivas Beydili Gençlik, İze Fest, Sport Hause, Balıkçı Erkan Usta, Uzunhasanlar

B Grubu; Westchem Yeni Şakran, Rota, Seksen Yedi Spor, Göztepe Futbol Okulları, Zeytin Salı, Körfez Gurme,

C Grubu; Karakuzu Gençlik, Fenerbahçeliler Derneği, Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Karakuzu, Üstay F.C., Liman İş

D Grubu; Mimarty Mimarlık, Taşçı Grup, Karaköy, Dursunoğlu Asansör, Körfez City