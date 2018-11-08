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Aliağa Arkeoloji Sempozyumu kitaplaştırılıyor

Aliağa Belediyesinin kurumsal organizasyonu ve Adnan Menderes Üniversitesinin bilimsel desteği ile 27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen “Uluslararası Aliağa ve Çevresi-Aiolis Bölgesi-Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu” kitaplaştırılarak okuyucu ile buluşturulacak.



Aliağa'da ilk kez gerçekleştirilen ve yurt içi ve yurt dışından 30 akademisyenin 50 bildiri sunumu yaptığı Aliağa Arkeoloji Sempozyumu, sempozyuma katılamayan tarih severler ve arkeoloji dünyası için kitaplaştırılacak. Akademisyenler, iki gün süren sempozyumda Aiolis bölgesinde bulunan antik kentlerde bugüne kadar yapılan tüm arkeolojik çalışmaları masaya yatırarak elde ettikleri belge niteliğindeki bulguları ve bilimsel verileri katılımcılar ile paylaşmıştı. Basımı Aliağa Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ve “Aliağa Kent Kitaplığı” dizisindeki yerini alacak olan kitap yıl sonuna doğru okuyucu ile buluşacak. Kitaba sahip olmak isteyen, sempozyuma katılamayan ya da sempozyum belgelerine ulaşamayan vatandaşlar, sempozyum bildirileri kitabına Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Hilal Masadan ve Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesinden ücretsiz olarak edinebilecekler.

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