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14 Temmuz 2018 13:16

Aliağa Belediye Başkan Yardımcısından yapılandırma çağrısı

Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Karataş, 7143 sayılı kanun kapsamında yürürlüğe giren vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Aliağa Belediyesi’ne ödeme yükümlülüğü bulunan vatandaşlara çağrıda bulundu.

Aliağa Belediye Başkan Yardımcısından yapılandırma çağrısı

14 Temmuz 2018 13:16


Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Karataş, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak açıklama yaptı. Yapılandırılan borçlarının 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenebileceğinin altını çizen Karataş, yeniden yapılandırmaya ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiğini söyledi.


Yapılandırma kanunun borçlu vatandaşlar için önemli bir fırsat olduğunu belirten Karataş, şunları söyledi:


"Vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı kanun 31 Mart 2018 tarihi öncesindeki emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergilerini kapsıyor. Kanundan yararlanarak borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yazılı olarak ya da Aliağa Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden müracaatta bulunabilecek. Yapılandırılan borçlar tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacak. Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 1 Ekim 2018 tarihine kadar, kalan taksitlerde iki şer aylık dönemler halinde ödenebilecek. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur."




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