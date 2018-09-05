Aliağa Belediye Meclisi toplandı

Aliağa Belediyesi’nin eylül ayı olağan meclisi toplantısı, meclis birinci başkan vekili Zülküf Koçoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis salonunda yapılan toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar yer aldı.

Mecliste ilk olarak başkanlıktan gelen önergeler oylandı. Önergeler kapsamında meclise sunulan; 1-2-3-4-5-6-7 ve 10.maddeler oy birliği ile imar komisyonuna havale edildi. 9.madde oy çokluğu ile reddedilirken, 8. madde İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna gönderildi. Komisyonlardan gelen 14 maddenin tamamı ise komisyonlardan geldiği şekli ile kabul edildi.

Aliağa Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclisi, oturuma katılmayan meclis üyelerinin mazeretinin kabul edilmesi ve bir sonraki meclis oturumunun 2 Ekim Salı günü saat 18.00’de yapılmasına karar verilmesi ile son buldu.