Aliağa Belediye meclisinde 20 madde görüşülecek

Aliağa Belediyesi meclis salonundaki toplantı, 4 Eylül 2018 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında toplantıda 20 maddenin yer aldığı ve mecliste görüşüleceği belirtildi.