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Aliağa Belediye meclisinde 20 madde görüşülecek

Aliağa Belediyesi ekim ayı olağan meclisi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında toplanmaya hazırlanırken, mecliste 20 madde görüşülerek karara bağlanacak.


Aliağa Belediyesi meclis salonundaki toplantı, 4 Eylül 2018 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında toplantıda 20 maddenin yer aldığı ve mecliste görüşüleceği belirtildi.

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