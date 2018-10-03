Aliağa Belediye Meclisi'nde 20 madde tek tek oylandı

Aliağa Belediyesi ekim ayı olağan meclisi, meclis başkan vekili Zülküf Koçoğlu'nun yönetiminde toplandı. Meclis toplantı salonunda gerçekleşen oturumun gündeminde başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar yer aldı ve 20 madde tek tek oylandı.

Aliağa Belediyesi ekim ayı olağan meclisi, meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayan toplantı başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesiyle başladı. Gündem maddeleri arasında yer alan 2019 Mali Yılı Performans Programı ve 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı'nın görüşülmesi oy birliği ile Plan, Bütçe Komisyonuna havale edildi. Performans Programı ve Bütçe Tasarısı görüşmelerinin, 5 Ekim Cuma günü saat 18.00'de yapılacak olan ikinci birleşimde oylanacağı belirtildi. Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında; 3. madde oy birliği ile Çevre, Sağlık, Esnaf ve İmar Komisyonu'na, 4 ve 6. maddeler ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. 5. madde oy birliği ile 7. madde ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Aliağa Belediyesi Petrol Anonim Şirketinin yazısına istinaden; Aliağa Belediyesi tarafından 2019 yılı için yapılacak akaryakıt mal alımı ihalesinde kullanılmak üzere Aliağa Belediyesi Petrol Anonim Şirketi'ne 1 milyon tutarındaki banka teminatı için ipotek verilmesi hususunu içeren madde oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Yine 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında olan ve belediye sınırları içindeki yerleşim yerlerinde bulunan öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, eğitim hakkından yoksun kalmaması, taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlamak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 75.maddeleri kapsamında Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğrencilerin taşınmasına yönelik ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ve bu amaçla kaynak aktarımında bulunulmasını içeren madde oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Belediye meclisinin 07 Ağustos 2018 tarih ve 354 sayılı kararı ile Belediye Encümeni'nin 09 Ağustos 2018 tarih ve 463 sayılı kararına istinaden Ege Üniversitesi'nin eğitim, akademik ve bilimsel çalışmalarında kullanılmak üzere kaynak temini, yerleşke için gerekli bina, tesislerin yapılması yönünde Ege Üniversitesi ile TOKİ'nin anlaşma yapması ve aralarında yapılacak devirler ile ilgili Aliağa Belediyesi'nce muvafakat verilmesini içeren madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesinin ardından komisyondan gelen raporların oylanmasına geçildi. Komisyonlardan gelen raporların tamamının komisyonlardan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Aliağa Belediyesi ekim ayı olağan meclisi, ikinci birleşiminin 5 Ekim 2018 Cuma günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesi ile son buldu.