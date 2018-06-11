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11 Haziran 2018 18:05

Aliağa Belediye Tiyatrosu “Canevi” ile sahne alacak

Kültür sanat faaliyetlerini yılın 12 ayı aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, “Canevi” isimli tiyatro oyununu sanatseverler ile buluşturacak.

Aliağa Belediye Tiyatrosu “Canevi” ile sahne alacak

11 Haziran 2018 18:05


Mevlana’dan Pir Sultan Abdal’a, Karacaoğlan’dan Yunus’a uzanan bir yolcuğu anlatan oyun sekiz halk ozanının ortak felsefesinden yola çıkılarak modern bir anlatımla yazıldı. Halk ozanlarını tanıtmak ve genç nesillere sevdirmek amacıyla yazılan oyunda gönül gözüyle görmenin esas olduğu vurgulanarak gönülden akla bir yolculuk manevi bir dille anlatılıyor.


Aliağa Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyun 26 Haziran Salı günü saat 20.00’de Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde sahnelenecek. Senaryosu ve yönetmenliği Aliağa Belediye Tiyatrosu Sanat Eğitmeni Demet Saka’ya ait olan oyunun müziklerini ise Doç. Dr. Ali Gürsan Saraç besteledi.


İki perdelik oyunda 15 kişilik oyuncu kadrosunun yanı sara 6 kişilik orkestra ekibi de görev alacak. Dans koreografileri ile zenginleştirilen oyuna Aliağa Belediyesi Sanat Evi Eğitmenleri katkı sunacak. Oyunun dekor tasarımı Tolga Tunç’a dans koreografileri ise Berkan Beşçınar’a ait. Ritimde Hüseyin Özdoğan, orkestrada ise Onur Yılmaz, Seray Kantarcı, Manolya Şensesli, Kerem Duru ve Ahmet Ali Murat görev yapacak.


Oyunun provalarını sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediye Tiyatrosu Sanat Eğitmeni Demet Saka, “Provalarımız yaklaşık 6 aydır devam ediyor. Yorucu fakat bir o kadar da eğlenceli geçen çalışmalarımızın sonunda çok değerli bir oyunla tiyatro severlerin karşısına çıkacağız. Oyunumuza ünlü ozanların sözleri ve deyişleri ışık tutacak. 26 Haziran Salı günü tüm sanatseverleri ücretsiz olarak izleyebileceği oyunumuza tüm Aliağa halkını davet ediyoruz” dedi.




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