Aliağa Belediye Zabıtasından bayram denetimi

Zabıta ekipleri Aliağa bulunan süpermarket, pastane, manav, kuruyemişçi, kasap ve fırın gibi gıda maddesi satan işletmeleri halkın sağlıklı ve güvenli gıda tüketmeye devam etmesi için denetledi. Zabıta ekiplerince işletmelerde bulunan imalathanelerin sıhhi koşulları, gıdaların tazeliği, üretimde kullanılan alet ve gereçlerin temizliği gibi konular incelendi.

Vatandaşların huzur ve sağlığı için 24 saat görev başında olduklarını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan, “Kurban Bayramı öncesinde rutin olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizi sıklaştırarak vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir biçimde bayramlarını geçirmelerini amaçlıyoruz. Yaya, Motorize ve Karakol Zabıta ekiplerimiz bayram süresince 24 saat görevlerinin başında olacaklardır. Ekiplerimiz gelen şikayetleri anında değerlendirerek vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlayacaklardır” dedi.