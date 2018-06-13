Aliağa Belediye Zabıtası’ndan dilenci uygulaması

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe merkezinde yaptıkları uygulamalar ile dilencilere göz açtırmıyor. Zabıta ekipleri yasa dışı bir şekilde dilenerek halkın vicdani duygularını sömüren ve kazançlarını haksız yoldan elde eden dilencilerin önüne set oluyor.

Gerek ilçeden gerekse ilçe dışından gelerek özellikle cami önlerinde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Zeytinli Park, Sanat Sokağı, sahil bandı ile Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda vatandaşların iyi niyetini suiistimal eden dilencilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

“Denetimlere devam edeceğiz”

Vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat görev başında olduklarını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan, “Haksız kazanç elde eden ve vatandaşların huzurunu bozmaya yönelik hareketlerde bulunan dilencilere yönelik uygulamalarımızı sıklaştırdık. Bu kapsamda gece ve gündüz denetimlerimiz devam ediyor. Özellikle mübarek gün ve aylarda Aliağa sokaklarını mesken tutan dilencileri tek tek tespit ediyoruz. Kimi zaman resmi kimi zaman ise sivil kıyafetlerimiz ile denetimlere devam edeceğiz. Uygulama kapsamında da dilendiğini tespit ettiğimiz kişiler kabahatlar kanunun 33.maddesi gereğince idari para cezasına çarptırılıyor. Ayrıca dilencilikten elde ettiği gelire de el konularak mülkiyeti kamuya geçiriliyor” dedi.