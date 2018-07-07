Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 16:36

Aliağa Belediyesi aydınlatma direği ve armatürü alacak

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, cadde ve sokakların aydınlatılması ve kavşaklarda yönlendirme yapılması amacı ile elektrik malzemesi mal alımı için ihaleye çıkıyor.

Aliağa Belediyesi aydınlatma direği ve armatürü alacak

07 Temmuz 2018 16:36


Altı kalem aydınlatma direği ve aydınlatma armatürü mal alımı işini kapsayan ihale, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yüklenici firma işin teslimini işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde yapacak. Mallar, Aliağa Belediyesi sınırları içerisinde gösterilecek her hangi bir noktaya (cadde-sokak-iş başı şantiye alanları veya depo alanı) teslim edilecek. İsteklilerin, gerekli detaylara ise EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabileceği bildirildi.


Duyurusu yapılan ihale ilanında, ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhale dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP web adresinden görülebileceği gibi 100 TL karşılığında Aliağa Belediyesi İhale İşleri Servisinden de satın alınabilecek. Tekliflerin, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebileceği de duyuruldu. Verilen tekliflerin geçerlilik süresininde ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olduğu açıklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Pazar
    Açık
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç