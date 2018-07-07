Aliağa Belediyesi aydınlatma direği ve armatürü alacak

Altı kalem aydınlatma direği ve aydınlatma armatürü mal alımı işini kapsayan ihale, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yüklenici firma işin teslimini işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde yapacak. Mallar, Aliağa Belediyesi sınırları içerisinde gösterilecek her hangi bir noktaya (cadde-sokak-iş başı şantiye alanları veya depo alanı) teslim edilecek. İsteklilerin, gerekli detaylara ise EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabileceği bildirildi.

Duyurusu yapılan ihale ilanında, ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhale dokümanı https://ekap.kik.gov.tr/EKAP web adresinden görülebileceği gibi 100 TL karşılığında Aliağa Belediyesi İhale İşleri Servisinden de satın alınabilecek. Tekliflerin, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebileceği de duyuruldu. Verilen tekliflerin geçerlilik süresininde ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olduğu açıklandı.