Aliağa Belediyesi bin kişiyi Anıtkabir'e götürecek

Aliağa Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında bin kişiyi Anıtkabir'e Ata'nın huzuruna götürecek.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümünde “Aliağa'dan Ankara'ya Ata'mızın Yolundayız” sloganı ile gerçekleştirilecek olan ziyaret kapsamında Aliağalılar 20 otobüs ile Anıtkabir'e çıkarma yapacak. 20 otobüslük dev kafile 10 Kasım Cumartesi günü saat 23.45'de Aliağa Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket edecek. Kafile 11 Kasım Pazar sabahı Ankara'ya varacak. Günübirlik yapılacak Anıtkabir ziyaretinde Aliağalılar Ata'nın huzuruna çıkacak. Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhuriyet Müzesi ve TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi gezilecek. Aliağalılar 11 Kasım Pazar gecesi ilçeye dönüş yapacak.

Başvurular şahsen yapılacak

Aliağa Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Anıtkabir ziyaretine katılmak isteyen Aliağalılar, başvurularını kimlik fotokopileri ile birlikte Açıkhava Tiyatrosu ile Yeni Şakran ve Helvacı hizmet birimlerinde kurulan “Anıtkabir Ziyareti Kayıt Masası”na şahsen yapacak. Vatandaşlar bilgi için 153'ü arayabilecek.