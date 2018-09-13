Aliağa Belediyesi Helvacı Spor Kulübü, süper amatörde

Tarihinde ilk kez süper amatör ligine yükselen Aliağa Belediyesi Helvacıspor Kulübü, 6 Ekim'de başlayacak olan karşılaşmalar öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir Süper Amatör Ligi Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Aliağa Belediyesi Helvacıspor'da hedef ligi ilk 2'de bitirerek play off'lara gitmek.

Geçtiğimiz sezon Aliağa Belediyesi Helvacıspor'un antrenörlüğünü yapan Hakan Turan, bu yıl da takımı çalıştırmaya devam edecek. Turan'ın yardımcılığını ise Levent Okmeydanı, Mehmet Taş ve kaleci antrenörü Hamdi Günel yapacak. Transfer sezonunda takıma takviyeler yapan Aliağa Belediyesi Helvacıspor; Aliağaspor FK'dan kaleci Abdulkadir Taşdemir, stoper Burak Çırım, sol kanat oyuncusu Ali Osman Gündoğdu, Umut Akkal, Yapıcıoğlu Başdaş'tan stoper Alper Yılmaz, Güzeltepespor'dan stoper Çağlar Ergün, Karşıyaka'dan orta saha oyuncusu Göktuğ Beleş, Çiğli Spor'dan sol kanat oyuncusu Onur Yılmaz, Çorlu Gençlerbirliği'nden forvet oyuncusu Mustafa Yılmaz ve Kemalpaşa Spor'dan kanat oyuncusu Sezer Korkmaz'ı renklerine bağladı. 14 takımın yer aldığı Kırmızı Grupta; Foça Belediyespor, Bornova 1881 Spor, Dikili Belediyespor, Kınık Belediyespor- Yamanlar Esenspor, Çamdibi Gençlerbirliği, Özçamdibispor, Ceyhan Altınyıldız, Poyracık Bilir Altay, Dikili Çandarlıgücü, Z.H.K.Çamdibi Altınok, Aliağa Belediyesi Helvacıspor, Kemalpaşaspor ve Güzeltepe Gençlik bulunuyor. Ligi ilk 2'de bitiren takımlar Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselebilmek için play off oynayacak.

Sezon başı hazırlıkları devam ediyor

Sezona çok iyi hazırlandıklarını belirten Aliağa Belediyesi Helvacıspor Kulübü Başkanı Cengiz Doğru, “Sezon başı hazırlıklarımız devam ediyor. Haftanın altı günü idman yapıyoruz. Çalışmalarımızı Helvacı futbol sahası ve kapalı spor salonunda gerçekleştiriyoruz. Hazırlık maçları yapıyoruz. Bu kapsamda Altay U21 ve Dadaşspor ile hazırlık maçları oynadık. Hazırlık maçlarında takımın gösterdiği performans ilerisi için oldukça umut vericiydi. Şuan beş futbolcumuzun sakatlığı var. Sakat oyuncularımızın takıma dönmesi ile birlikte daha güçlü bir takım olacağız” dedi.

“Futbolcular arasındaki uyum bize şampiyonluğu getirebilir”

Ligin çok zorlu geçeceğini ifade eden Doğru, “Elimizde çok iyi bir kadro var. Transferlerimizi de gerçekleştirirken hep üst liglerden futbolcu aldık. Bu sayede ligi iyi bir noktada bitireceğimizi düşünüyorum. Futbolcular arasındaki uyum bize şampiyonluğu getirebilir. Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselme noktasında bir play off görebiliriz” diye konuştu.