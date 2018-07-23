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23 Temmuz 2018 17:17

Aliağa Belediyesi ile kara yolları arasında peyzaj protokolü

Aliağa Belediyesi, kara yolları ile yaptığı peyzaj protokolü çerçevesinde orta refüj ve kavşaklarda bitkilendirme çalışması yapıyor.

Aliağa Belediyesi ile kara yolları arasında peyzaj protokolü

23 Temmuz 2018 17:17


Aliağa Belediyesi, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile peyzaj protokolü yaptı. Protokol kapsamında kara yollarının bölgesinde bulunan Helvacı ile Yeni Şakran arasındaki refüj ve kavşaklar Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce elden geçirileceği bildirildi. Peyzaj ve ağaçlandırmaların yapılacağı refüj ve kavşaklar yeşil bir görünüme kavuşturulacağı ifade edilirken, Aliağa Belediyesi ile Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarının ilk bölümü Yalı Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde tamamlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen çalışmalar ile Hürriyet Caddesi’ne Zakkum, Gül Çiçeği, Beyaz Bodur Gül, Kırmızı Bodur Gül, Gavura ve Ardıç ile birlikte 80 bine yakın çalı türü bitki toprakla buluşturuldu.


Daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir Aliağa hedefi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun, "Yaptığımız protokol çerçevesinde kara yolları uhdesinde bulunan refüj ve kavşakların bakım ve bitkilendirmelerini yapıyoruz. Bunun yanı sıra otomatik sulama sistemi kuruyoruz. Aliağa sınırları içerisinde kalan Çanakkale asfaltındaki bitkilendirme faaliyetlerimize lokal olarak devam edeceğiz" dedi.




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