Aliağa Belediyesi kasım ayı olağan meclisi toplandı

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısı yapılırken, başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar olmak üzere toplam 28 madde oylandı.

Aliağa Belediyesi kasım ayı olağan meclisi Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis salonunda yapılan toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar olmak üzere toplam 28 madde yer aldı.

2 Ekim 2018 ve 5 Ekim 2018 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayan toplantıda ilk olarak başkanlıktan gelen önergeler meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Başkanlıktan gelen bazı önergeler kabul edildi, bazıları ise imar komisyonuna aktarıldı.

Başkanlıktan gelen önergelerin oylanmasının ardından komisyondan gelen raporlarda görüşüldü. Aliağa Belediyesi'nin bir sonraki meclisin 4 Aralık 2018 Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.