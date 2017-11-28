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28 Kasım 2017 15:55

Aliağa Belediyesi, kent aydınlatması için ihaleye gidiyor

Aliağa Belediyesi, şehrin cadde ve sokaklarını aydınlatmak, daha modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla aydınlatma direği ve aydınlatma armatürü alımı için ihaleye gidiyor.

Aliağa Belediyesi, kent aydınlatması için ihaleye gidiyor

28 Kasım 2017 15:55


Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Fen İşleri Müdürlüğü’nün şehir merkezi cadde ve sokaklarının aydınlatılmasında kullanmak üzere elektrik malzemesi alımını kapsayan ihale, Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulünce yapılacak. 13 kalem aydınlatma direği ve aydınlatma armatürü alımı için yapılacak ihale, 5 Aralık Salı günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. İstekliler gerekli detaylara EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek.




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