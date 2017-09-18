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18 Eylül 2017 15:33

Aliağa Belediyesi Kış Spor Okulları kayıtları başlıyor

Aliağa Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Kış Spor Okulları kayıtları başlıyor.

Aliağa Belediyesi Kış Spor Okulları kayıtları başlıyor

18 Eylül 2017 15:33

25 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan kayıtlar 29 Eylül Cuma günü sona erecek. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler müracaatlarını Aliağa Belediyesi Enka Spor Tesisleri’ne yapabilecek.


Çocukların okul dışında kalan boş vakitlerini daha iyi değerlendirebilmeleri ve sportif becerilerini arttırabilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte ‘2017-2018 Kış Spor Okulları’ dönemini de başlatıyor. Aliağa Belediyesi tarafından açılacak olan spor okullarında çocuklar, spor antrenörleri eşliğinde istedikleri branşta spor yapma imkanı bularak kendilerini hem zihinsel hem de bedensel olarak geliştirebilecek. Enka Spor Tesisleri’nde verilecek olan kurslarda çocuklar; Futbol (2005-2010 doğumlular), Voleybol (2005-2009 doğumlular), Karate (2008-2011 doğumlular), Basketbol (2004-2010 doğumlular) ve Güreş (2002-2007 doğumlular) branşlarında eğitim görecek.



Kontenjanlar sınırlı sayıda


Aliağa Belediyesi’nin her dönem yüzlerce öğrenciyi sporla buluşturduğunu belirten Aliağa Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Bilal Özkurt, “Yaz dönemi kurslarının bitmesiyle birlikte kış spor okulları için kayıtlarımızı başlatıyoruz. Yaz döneminde 750 öğrenciye farklı branşlarda spor yapma imkanı sunduk. Yeni dönemde de öğrencilerimizin derslerden kalan zamanlarını verimli kullanabilmeleri için kış spor okullarını başlatıyoruz. Kontenjanlarımız sınırlı sayıdadır. Kış kurslarına katılmak isteyen öğrencilerimiz Aliağa Belediyesi Enka Spor Tesislerine gelerek başvuru yapabilirler” dedi.



“Sporcu çocuklar disiplin konusunda da başarılıdır"


Spor yapan çocukların yaşıtlarına göre daha az stres yaşadığını ve özgüvenlerinin daha yüksek olduğunu da ifade eden Özkurt, “Sporcu çocuklar genellikle dışa dönük ve sosyal olur. Gerek bireysel, gerekse takım sporları ile ilgilenen çocuklar; disiplin konusunda da başarılıdır. Spor karşılaşmalarında hızlı olmak ve çabuk karar vermek durumunda sıklıkla kalan çocuklar, bir süre sonra bunu hayatlarının her alanına uygulayabilir hale gelir. Bu nedenle, spor yapan çocuklar, karar alma, matematiksel düşünme ve olasılıkları hızlı bir şekilde hesaplayabilme gibi konularda da kendilerini hızlı bir şekilde geliştirir” ifadelerini kullandı.




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