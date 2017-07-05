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05 Temmuz 2017 15:59

Aliağa Belediyesi temmuz ayı olağan meclis oturumu yapıldı

Aliağa Belediyesi temmuz ayı olağan meclisi birinci oturumu, belediye başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirildi.

Aliağa Belediyesi temmuz ayı olağan meclis oturumu yapıldı

05 Temmuz 2017 15:59


Temmuz ayı meclisi birinci oturumu, 6 Haziran 2017 ile 9 Haziran 2017 tarihli meclis toplantı tutanağının okunup oylanması ve Aliağa Belediyesi başkan yardımcısı kadrosuna Orhan Mahmut Çetiner’in atanmasına ilişkin bilgilendirmenin yapılması ile başladı. Gündem dışı önergelerin gündeme alınması için yapılan oylamaların ardından 30 maddeden oluşan meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.


Başkanlıktan gelen bazı önergeler imar komisyonuna sevk edilirken, bazı maddeler oy birliği ile kabul edildi. Gündem dışı önergeler ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilen ek bütçe yapılması hususu, 7 Temmuz Cuma günü saat 17.00’de yapılacak olan ikinci birleşimde meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.




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