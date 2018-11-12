Aliağa Belediyesi'nden Anıtkabir'e bin 200 kişilik çıkarma

İzmir'in Aliağa ilçesinden yola çıkan vatandaşlar, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümünde bin 200 kişi ile belediyenin organizasyonuyla Anıtkabir'e çıkarma yaptı. Anıtkabir ziyaretinde vatandaşlara eşlik eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağalılar adına mozoleye çiçek bıraktı.

Aliağa Belediyesi'nin organize ettiği Anıtkabir ziyaretine kayıt yaptıran binlerce vatandaş, hareket noktası olan Cumhuriyet Meydan'ında bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket eden 24 otobüslük dev kafile sabah saatlerinde Anıtkabir'e vardı.

"Aliağa'dan Ankara'ya Ata'mızın Yolundayız" sloganı ile düzenlenen organizasyonda Aliağalılar, Ata'nın huzuruna çıkmak için büyük bir heyecan yaşadı. Ellerindeki Türk bayrakları ile Anıtkabir'e giren bin 200 Aliağalı, çevredeki vatandaşlardan da sık sık alkış aldı.

Aliağalılarla birlikte Ata'nın huzuruna çıkan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, vatandaşlar adına mozoleye çiçek bıraktı. Ata'nın huzuruna çıkan vatandaşlar arasında büyük bir heyecanın yanı sıra duygu dolu anlar yaşandığı da gözlendi. Aliağalılar, Anıtkabir içerisinde bulunan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi ile 1. TBMM binasını da gezerek tarihe yerinde tanıklık etti.