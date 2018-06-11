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11 Haziran 2018 16:14

Aliağa Belediyesinden Bursa gezisi

Aliağa Belediyesi’nin her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği kültür gezileri yoğun ilgi ile devam ediyor.

Aliağa Belediyesinden Bursa gezisi

11 Haziran 2018 16:14


Belirlenen kontenjan dahilinde Siteler Mahalle Muhtarlığına müracaat ederek kayıt yaptıran vatandaşlar, günübirlik tur ile Bursa’yı gezme imkanı buldu. Ülkemizin kültürel zenginliklerini ve bölge tarihini tanıtmak amacı ile düzenlenen gezi programı kapsamında Bursa’ya giden vatandaşlar keyifli bir gün geçirerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Siteler Mahalle Muhtarlığı önünde toplanan 40 kişilik kafile Bursa gezisi süresince Yeşil Türbe, Tirilye, Tophane Parkı, Ulu Camii ile Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret etti. Gezi esnasında vatandaşların ihtiyaçlarının ve isteklerinin karşılanabilmesi için de milletin ekibinden iki personel görev yaptı.


Kültür gezilerinin vatandaşlar açısından çok iyi düşünülmüş bir organizasyon olduğunu belirten Siteler Mahalle Muhtarı Sedat Okşar, “Gezinin düzenlenmesinde emeği geçen baştan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar olmak üzere tüm belediye çalışanlarına mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.



Kayıtlar muhtarlıklara


Aliağa Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen kültür gezilerine katılmak isteyen vatandaşlar bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarına başvurmaları ve kayıt yaptırmaları gerekiyor. Muhtarlıklar tarafından oluşturulan kontenjan ve listeler gezi programına dahil ediliyor. Gezi süresinde vatandaşlardan hiçbir ücret talep edilmezken vatandaşların istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek milletin ekibinden iki kişi de görev yapıyor.




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