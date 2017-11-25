Aliağa Belediyesinden eğitim kurumlarına asfalt desteği

Aliağa ilçesinde, belediyeye bağlı fen işleri müdürlüğü ekiplerince yapılan asfaltlama çalışmalarıyla okul bahçelerinin daha düzgün, daha temiz olması ve öğrencilerin daha rahat hareket edebilmesi amaçlanıyor. Ayrıca mevsim şartları sebebiyle meydana gelebilecek çamur ve kirli görüntünün de önüne geçilmiş olacağını belirten belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında ilk olarak Yeni Mahalle’de bulunan Fatih İlkokulunun bahçesini asfaltlanarak modern bir görünüme kavuşturacaklarını bildirildi. Fatih İlkokulundaki asfaltlamanın tamamlanmasının ardından da, okul bahçesindeki bordürlerin boyanacağı, oyun alanları için çizgi boyama çalışmalarının yapılacağı ve son olarak pota direklerinin yerleştirileceği kaydedildi.

İlçe genelindeki eğitim kurumlarının ihtiyaç ve isteklerine göre programlama yaptıklarını belirten Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mahmut Çetiner, “İlçe genelinde sürdürdüğümüz yol bakım ve asfaltlama çalışmalarına ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim kurumlarımızı da dahil ettik. Park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerinin eğitim kurumlarında yaptığı çevre düzenlemelerinin ardından ihtiyaç duyulan okullarda fen işleri müdürlüğü ekiplerinin himayesinde asfalt çalışması başlattık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi ortamda eğitim almaları için eğitim kurumlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.