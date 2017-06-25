Aliağa Belediyesi’nden elektronik bilgi bankası sistemi

Aliağa Belediyesi, Bakırçay bölgesinde işveren ile iş gücünü bir araya getirmek amacıyla kurduğu ‘İstihdam ve Kariyer Ofisi’ ile binlerce vatandaşı iş sahibi yapıyor. Bir nevi iş ve işçi bulma kurumu niteliğinde hizmet veren ‘İstihdam ve Kariyer Ofisi’ iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri hususunda aracılık görevini üstleniyor.

Elektronik Bilgi Bankası

İş arayan vatandaşlar özgeçmişleri ile birlikte Aliağa Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan kariyer ofisine müracaat edebiliyor. Vatandaşın mesleki bilgileri yetkili personel tarafından Elektronik Bilgi Bankası’na kaydediliyor.

Bugüne kadar 2 bin 682 vatandaşın kayıt yaptırdığı Elektronik Bilgi Bankası sistemi sayesinde işverenler aradığı nitelikteki personele rahatlıkla ulaşabiliyor. İşveren, kendisine verilen özel kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yaparak sisteme kayıtlı özgeçmişleri yakından inceleyebiliyor. 143 firmanın yer aldığı Elektronik Bilgi Bankası, yereldeki istihdam sorununa bir nebze de olsa çözüm üretiyor.