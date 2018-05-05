Aliağa Belediyesinden iki dev proje

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Sanat Sokağı, Ağapark, İzmir Caddesi, Yeni Şakran Sahil Düzenlemesi gibi prestij projelere imza atan Aliağa Belediyesi, Gençlik Merkezi ve Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi için de çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor.

Atatürk Mahallesi, Beyazıt Caddesinde Kapalı Pazaryeri’nin hemen karşısındaki eski belediye atölyesinin bulunduğu alan üzerine bodrum, zemin, birinci ve ikinci kat olmak üzere dört kat olarak projelendirilen Aliağa Gençlik Merkezi, tamamlandıktan sonra sadece Aliağa’nın değil Kuzey Ege’nin de en değerli sosyal yaşam merkezlerinden biri olacak.

6 bin 467 metrekare alan üzerinde 10 bin 522 metrekarelik inşaat alanına sahip Aliağa Gençlik Merkezi’nin temel atma işlemleri tamamlandı. Bodrum katın inşası ise bitmek üzere. Yüzde 100 engelli erişimine imkan vererek modern mimari kimliği ile ön plana çıkan proje tamamlandığında 7’de 70’e Aliağa halkına uzun yıllar hizmet edecek. Aliağa Gençlik Merkezi’nin bodrum katında; 58 araçlık kapalı otopark, teknik hacimler, soyunma odaları ve servis alanları, Zemin katta; idari birimler, yarı olimpik havuz, çocuk havuz alanı, soyunma alanları, antrenör odası ve bin 300 metrekarelik kapalı spor salonu bulunacak. Spor salonu güreş, tekvando ve badminton gibi farklı salon sporlarına hizmet edecek. Birinci katta fitness, kardiyo ve jimnastik salonlarının yanı sıra grup derslerinin kullanımına uygun spinning ve pilates salonları ile vitamin bar yer alacak. İkinci katta ise 12 odalı toplamda 24 kişilik konaklama alanı, derslikler, eğitim ve seminer odaları, toplantı odaları, 3 adet 77 kişilik sinema salonu ve bu salonlara hizmet eden fuaye, kafe, çocuk oyun alanı yer alacak.

Ege Bölgesi’nin en büyük sosyal yaşam alanı

Yeni Mahalle’de Cengiz Topel ile Rumeli Caddesi arasında toplam 110 dönümlük alan üzerine projelendirilen Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi, tamamlandığı zaman Ege Bölgesi’nin en büyük sosyal yaşam alanlarından biri olacak. Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü projede alt yapı işlemleri tamamladı.

Aliağalıların tamamlanmasını büyük bir heyecanla beklediği projede; Aliağa tarihine atıfta bulunan ve çeşitli antik heykellerin yer alacağı Tarihi Yol, 240 araçlık ekogrid otopark, 330 metre uzunluğunda çocuk tren yolu, içerisinde tenis kortu, basketbol, voleybol sahaları, masa tenisi alanları, halı saha, futbol sahası, spor tesisi binası ve izleyicilere hizmet edecek yeterli miktarda tribünden oluşan 23 bin metre karelik spor yaşam alanı, 9 bin 500 metre karelik piknik alanı, Avrupa standartlarındaki oyun grupları ile çocukların bedensel ve zihinsel gelişimini destekleyecek 9 bin 500 metre karelik çocuk oyun alanı, 4 bin metre karelik trafik eğitim alanı, bin 330 metre karelik biyolojik gölet, körfez manzarasının izlenebileceği Kuru Havuzlu Meydan, sanatsal etkinliklerin gerçekleştirileceği 350 kişilik mini amfi, yedi adet satış birimi, iki adet tuvalet, iki adet büfe, kafe- restaurant, bisiklet yolu, Kent Belleği ve Anı Evi, 100 metre kare kuru dere ve 340 metre kare yansıma havuzu-yansıma perdesi bulunacak.

110 dönümlük proje alanında 96 bin metre karelik peyzaj çalışması yapılacak. 51 bin metre karelik geniş yeşil alan ve 45 bin metre karelik yapısal alan yer alacak.