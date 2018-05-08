Aliağa Belediyesinden İstiklal Caddesi’ne yeni yüz

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesindeki ekipler İstiklal Caddesi’ni tek yöne uygun bir hale getirmek için çalışmalara başlarken caddenin modern bir yapıya kavuşması için de proje hazır hale getirildi.

UKOME’nin 13 Aralık 2017 tarihli Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile alınan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu imzalı teknik kurul kararı gereğince; İstiklal Caddesinin Alp Oğuz Anadolu Lisesi ile Hükümet Caddesi arasındaki kısmında “Tek Yön” uygulaması yapılacak. UKOME kararı İstiklal Caddesinin yanı sıra Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Hükümet Caddesini de bağlayacak. Karar gereği “Tek Yön” düzenlemesi Cumhuriyet Caddesinin tamamında, Atatürk Caddesinin bir kısmında da uygulanacak. Hükümet Caddesinin tamamı ise çift yön olarak düzenlenecek.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesindeki ekipler UKOME kararı sonrasında İstiklal Caddesinde kaldırım ve çevre düzenlemeleri için çalışma başlattı. Tek yön düzenlemesinin yapılacağı caddelerde yolun sağ tarafı otopark olacak. Sol tarafta ise park etme yasağı uygulanacak. Tamamen modernize edilecek olan İstiklal Caddesinde Tüpraş Kavşağı’ndan başlamak üzere iskeleye kadar yaklaşık iki kilometrelik Avrupa standartlarında bisiklet yolu yapılacak. Eski aydınlatma direkleri daha estetik ve daha ekonomik olan yeni nesil led armatürler ile değiştirilecek. Ayrıca cadde üzerine konumlandırılacak olan ay yıldız kent görseli de caddeye ayrı bir hava katacak.

Engelli vatandaşlar için de uygun hale getirilecek

Yapılan çalışmalarda engelli vatandaşlar da unutulmadı. Trafik düzenlemesinin yapılacağı caddeler engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilecek. Kaldırımlara engelli rampaları yerleştirilecek. Görme engelli vatandaşların cadde üzerinde yardıma ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde yürüyebilmeleri için de kaldırımlara hissedilebilir yürüyüş yolu yapılacak.