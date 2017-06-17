Aliağa Belediyesi’nden Kadir Gecesi’ne özel program

İslam dinimize göre Kur’an-ı Kerim’in vahiy yoluyla İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e (S.A.V) gönderilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi özel programı, 21 Haziran 2017 Çarşamba günü Enka Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saat 21.00’de başlayacak olan programa; konuşmacı olarak Dünya kuran okuma birincisi Hafız Selman Okumuş katılacak. Ayrıca ilahi ve kasideleriyle ünlü, Üsküdar Valide Camii Hafızı Ekrem Aydoğdu ile Dünya Kur’an okuma birincisi Mısırlı Hafız Rıza Cuma Mansur konuk olacak.

Kadir Gecesi özel programında bir araya gelecek olan hafızlar, gecenin manevi huzurunda hep birlikte semaya el açarak dua edecek. Dünya Ezbere Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Hafız Selman Okumuş’ un doyumsuz sohbeti ile başlayacak olan programda konuklar, Hafız Ekrem Aydoğdu’dan ilahi ve kasideler dinleyecek. Program, Mısırlı Hafız Rıza Cuma Mansur’un Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile son bulacak.