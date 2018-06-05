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05 Haziran 2018 08:59

Aliağa Belediyesinden memurlara ek sosyal denge protokolü

Aliağa Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında imzalanan yeni sözleşme gereği memurların sosyal denge ücretlerinde iyileştirme yapıldı.

Aliağa Belediyesinden memurlara ek sosyal denge protokolü

05 Haziran 2018 08:59


Aliağa Belediyesi ile geçtiğimiz Mayıs ayında yetki alan Türk Yerel Hizmet-Sen arasında tüm memurları ilgilendiren sosyal denge tazminatı ek madde protokol sözleşmesi imzalandı. Ek protokol ile mevcut sözleşmede iyileştirmeler yapıldı.


Buna göre Aliağa Belediyesinde çalışan her bir memur 2 bin 300 TL sosyal denge ücreti alacak. Memurlar eğitim-öğretim yılı başında bin lira eğitim yardımı, kurban bayramlarında da bin lira bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca memurlar Aliağa Belediyesine ait tüm sosyal tesislerden de ücretsiz olarak faydalanabilecek. 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olacak olan protokol gereği fiilen zabıta görevini yürüten personele de aylık net 100 TL ilave ücret ödenecek.


Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın makamında imzalanan protokol görüşmesine Türk Yerel Hizmet-Sen İzmir Şube Başkanı Fatih Yücesoy’un yanı sıra iş yeri temsilcisi Erhan Küçük ile sendika yetkilileri katıldı. Çalışanını her daim gözeten tavrından ve emekçi dostu yaklaşımdan dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür eden İş Yeri Temsilcisi Erhan Küçük, ek protokol sözleşmesinin tüm belediye başkanlarına örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi.




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