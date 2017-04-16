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16 Nisan 2017 11:23

Aliağa Belediyesi’nden Miraç Kandili’ne özel program

Aliağa Belediyesi, Müslümanlar için önemli ibadet günlerinden biri olan Miraç Kandili’nde dünya kuran okuma birincisi Selman Okumuş, ünlü Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien ile ilahi ve kasideleriyle ünlü Agah Terzi’yi ağırlayacak.

Aliağa Belediyesi’nden Miraç Kandili’ne özel program

16 Nisan 2017 11:23


Aliağa Belediyesi, üç ayların içerisinde yer alan ve Müslümanlar için önemli ibadet günlerinden biri olan Miraç Kandili’ne özel program hazırladı. Mübarek Miraç Kandili özel programı 23 Nisan 2017 Pazar günü Enka Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Programa Dünya kuran okuma birincisi Selman Okumuş, dünya kuran okuma birincisi dünyaca ünlü Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien ile ilahi ve kasideleriyle ünlü Agah Terzi konuk olacak.



Dünya Kuran okuma birincileri katılacak


Programa katılan konuklar, mevlidhanlar ve hafızlar ile bir araya gelerek gecenin manevi huzurunda hep birlikte semaya el açarak dua edecek. Dünya Ezbere Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Hafız Selman Okumuş’un Kur’an Tilaveti ve Mevlid sohbeti ile başlayacak olan programda konuklar, Agah Terzi’den ilahi ve kasideler dinleyecek. Program, Güney Afrikalı Dünya Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Hafız Abdurrahman Sadien’in Kur’an Tilaveti ile sona erecek.




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