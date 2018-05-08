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08 Mayıs 2018 17:14

Aliağa Belediyesinden vergi hatırlatması

Aliağa Belediyesi, 2018 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 1.

Aliağa Belediyesinden vergi hatırlatması

08 Mayıs 2018 17:14

taksit ödeme süresinin 31 Mayıs perşembe günü mesai bitiminde sona ereceğini duyurdu.


Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar cezalı durama düşmemek için 2018 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin birinci taksit ödemelerini, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü mesai bitimi 17.30’a kadar belediye veznesine nakit veya kredi kartı ile yapılabilecek. Vatandaşların ödemelerini ebelediye.aliaga.bel.tr üzerinden online olarak da yapabileceği belirtildi. Ödemelerini banka şubesinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşların ise, taksit ödemelerini Türkiye Halk Bankası Aliağa Şubesi, Aliağa Belediye Başkanlığı’nın TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 no’lu İBAN hesabına veya posta çeki ile 233101 no’lu hesabına yatırabilecekleri duyuruldu.




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