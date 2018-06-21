Aliağa Belediyesinden vergi hatırlatması

Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; vergi yükümlülüğü bulunan vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini 2 Temmuz 2018 Pazartesi günü mesai bitimi 17.00’ye kadar belediye veznesine yapabilecek. Vatandaşlar ödemelerini https://ebelediye.aliaga.bel.tr üzerinden online olarak da gerçekleştirebilecek.

Ödemelerini banka şubesinden yapmak isteyen vatandaşların da taksit ödemelerini Türkiye Halk Bankası Aliağa Şubesi, Aliağa Belediye Başkanlığı’nın TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 no’lu İBAN hesabına veya posta çeki ile 233101 no’lu hesabına yatırabilecekleri duyuruldu.