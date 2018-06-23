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23 Haziran 2018 15:13

Aliağa Belediyesinden yapılandırma hatırlatması

Aliağa Belediyesi, resmi gazetede yayımlanarak 7143 sayılı kanun kapsamında yürürlüğe giren vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuruların başladığını açıkladı.

Aliağa Belediyesinden yapılandırma hatırlatması

23 Haziran 2018 15:13


Aliağa Belediyesine vergi borcu bulunan mükelleflerin yeniden yapılandırmaya ilişkin düzenlemeden yararlanabilmeleri için 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.


Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı kanun 31 Mart 2018 tarihi öncesindeki emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergilerini kapsıyor.


Kanundan yararlanarak borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazılı olarak ya da Aliağa Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden müracaatta bulunabilecek.


Yapılandırılan borçlar tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacak. Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 1 Ekim 2018 tarihine kadar, kalan taksitlerde 2 şer aylık dönemler halinde ödenebilecek.




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