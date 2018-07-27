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27 Temmuz 2018 13:55

Aliağa Belediyesi’nden yapılandırma hatırlatması

Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’ndan faydalanmak için başvuruların 31 Temmuzda sona ereceğini duyurdu.

Aliağa Belediyesi’nden yapılandırma hatırlatması

27 Temmuz 2018 13:55


Vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı kanun 31 Mart 2018 tarihi öncesindeki emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergilerini kapsıyor. Aliağa Belediyesi’ne vergi borcu bulunan mükelleflerin düzenlemeden yararlanabilmeleri için 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor. Mükellefler belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yazılı olarak ya da Aliağa Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden müracaatta bulunabilecek. Yapılandırılan borçlar tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacak.


Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 1 Ekim 2018 tarihine kadar, kalan taksitlerde 2 şer aylık dönemler halinde ödenebilecek.




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