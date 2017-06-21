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21 Haziran 2017 11:48

Aliağa Belediyesinden yapılandırma uyarısı

Aliağa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinde ödeme yükümlülüğü bulunan vatandaşların yapılandırma işlemleri için son başvuru tarihinin 30 Haziran Cuma günü olduğunu açıkladı.

Aliağa Belediyesinden yapılandırma uyarısı

21 Haziran 2017 11:48


Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kamuya ait borçları düzenleyen 7020 sayılı yasa kapsamında vatandaşların, belediyeye olan borçlarını eşit taksitle ödeme fırsatı sunuluyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların da, 30 Haziran 2017 tarihine kadar Aliağa Belediyesi tahsilat servisine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebileceği bildirildi. Para cezaları ve kiraların ise yapılandırma kapsamı dışında tutulduğu bildirildi.


Vatandaşların kendilerine en uygun taksit ve vade seçeneğinden faydalanabileceği, iki ayda bir ödemenin öngörüldüğü yeniden yapılandırmada 6 taksit 12 ay vade, 9 taksit 18 ay vade, 12 taksit 24 ay vade ve 18 taksit 36 ay vade seçenekleri bulunduğu ifade edildi. Başvuruda bulunan kişilerin, ilk taksitlerini zamanında ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde ise yapılandırmadan doğan haklarını kaybedeceği belirtildi.




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