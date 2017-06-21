Aliağa Belediyesinden yapılandırma uyarısı

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kamuya ait borçları düzenleyen 7020 sayılı yasa kapsamında vatandaşların, belediyeye olan borçlarını eşit taksitle ödeme fırsatı sunuluyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların da, 30 Haziran 2017 tarihine kadar Aliağa Belediyesi tahsilat servisine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebileceği bildirildi. Para cezaları ve kiraların ise yapılandırma kapsamı dışında tutulduğu bildirildi.

Vatandaşların kendilerine en uygun taksit ve vade seçeneğinden faydalanabileceği, iki ayda bir ödemenin öngörüldüğü yeniden yapılandırmada 6 taksit 12 ay vade, 9 taksit 18 ay vade, 12 taksit 24 ay vade ve 18 taksit 36 ay vade seçenekleri bulunduğu ifade edildi. Başvuruda bulunan kişilerin, ilk taksitlerini zamanında ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde ise yapılandırmadan doğan haklarını kaybedeceği belirtildi.