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26 Aralık 2017 18:09

Aliağa Belediyesinden yeni yıl hediyesi

Yapılan sözlü tarih çalışmaları ve akademik araştırmalarla büyük bir bölge tarihi arşivine ulaşan Aliağa Belediyesi, başucu niteliğindeki dört dev eserini yeni yıl hediyesi olarak ücretsiz bir şekilde vatandaşlarına armağan ediyor.

Aliağa Belediyesinden yeni yıl hediyesi

26 Aralık 2017 18:09


Yaptığı bilimsel araştırmalar ile Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık tarihine ışık tutan Aliağa Belediyesi, “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında yayımladığı kültür-tarih kitaplarını vatandaşlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Aliağalılar, görücüye çıktıkları günden bugüne tarih severler tarafından yoğun bir talep gören; 120 sayfalık “Aliağa’nın Antik Kentleri” kitabının 2. basımı, 432 sayfalık “Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar” kitabının 2. basımı, 320 sayfalık “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları” 1. cilti ve 600 sayfalık “İlkçağdan 21. Yüzyıla, Aliağa Tarihi” kitabını yılsonuna kadar ücretsiz edinebilecek.


Toplam bin 472 sayfadan oluşan 4 dev eser, Aliağa’nın geçmişini günümüze taşıyor. Vatandaşlar, 4 kitaba Aliağa Belediyesi Hilal Masa Biriminden, Yeni Şakran, Yeni Mahalle ve Helvacı hizmet birimlerinden ulaşabilecek.




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