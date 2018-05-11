Aliağa Belediyesi’nin 2017 yılı kesin hesabı onaylandı

Gerçekleşen toplantıda; Aliağa Belediyesi 2017 mali yılı kesin hesap kararı oy birliği onaylandı.

Aliağa Belediye Meclisinde 2017 mali yılı bütçe giderleri 123 milyon 566 bin 899 lira 92 kuruş olarak onaylandı. Buna göre; personel giderleri 23 milyon 653 bin 59 lira 22 kuruş, Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri 3 milyon 894 bin 919 lira 13 kuruş, mal ve hizmet alımları 84 milyon 591 bin 821 lira 43 kuruş, faiz giderleri 1 milyon 453 bin 725 lira 15 kuruş, cari transferler 1 milyon 368 bin 972 lira 57 kuruş, sermaye giderleri 8 milyon 604 bin 248 lira 55 kuruş, sermaye transferleri 153 lira 87 kuruş olarak gerçekleşti.

2017 Mali Yılı Bütçe Tahsilatı Gelirleri 90 milyon 857 bin 747 lira 62 kuruş olarak onaylandı. Buna göre; vergi gelirleri 50 milyon 951 bin 141 lira 41 kuruş, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 5 milyon 895 bin 658 lira 17 kuruş, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 0 lira, diğer gelirler 29 milyon 675 lira 274 lira 09 kuruş, sermaye gelirleri 8 milyon 091 lira 665 lira 08 kuruş, ret ve iadeler 3 milyon 775 bin 991 lira 13 kuruş olarak gerçekleşti.

Öte yandan Mayıs ayı ilk birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilen, 2018 yılı bütçesinde yer alan tarife cetvellerinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ilişkin tarifede mevcut “Rölöveli Aplikasyon ücretine ait ibareye ekleme yapılması” maddesi komisyondan geldiği şekliyle oybirliğiyle mecliste kabul edildi.