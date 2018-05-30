Aliağa Belediyesinin beş yıldızlı iftarına yoğun ilgi

On bir ayın sultanı Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yaşatıldığı iftar sofrasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen beş yıldızlı iftar yemeğine her akşam yaklaşık bin 500 vatandaş katılıyor.

Maviyle yeşili buluşturan Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen iftar akın eden vatandaşlar, saten kumaşlarla giydirilmiş masalarda yerlerini alıyor. Vatandaşlar iftarı, imam hatipler tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve ilahiler eşliğinde bekliyor. Üç ayrı noktadan yapılan servis sayesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturmak zorunda kalmıyor. Türk mutfağına özgü lezzetlerin sunulduğu iftarda yemekler görevliler tarafından servis ediliyor. Ezanın okunması ile oruçlarını açan vatandaşlar toplu iftar geleneğinin yaşatılması ve bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Ramazanın manevi atmosferinde düzenlenen iftar programından memnuniyet duyan vatandaşlar, iftardan sonra Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanı’nın da tadını çıkartmayı ihmal etmiyor. Minikler, kendileri için hazırlanmış yeni nesil modern oyun grupları ile şişme oyun parklarında doyasıya eğlenirken ailelerde çimlerin üzerinde yeşilin ve huzurun tadını çıkartıyor.

Ramazan’ın manevi havası etkinliklerle yaşatılıyor

Beş yıldızlı iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının manevi havasını geleneksel Ramazan etkinlikleri ile yaşıyor. Vatandaşlar, iftardan hemen sonra gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerine akın ediyor. Aliağa Belediyesinin Sanat Sokağı, Yeni Şakran Mahallesi ve Helvacı’da gerçekleştirdiği Ramazan etkinliklerinde; tasavvuf müziğinden, şiir dinletilerine, geleneksel gösteri sanatlarından sohbetlere kadar onlarca etkinlik vatandaşlarla buluşuyor.