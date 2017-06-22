Aliağa Belediyesi'nin kandil programı ilgi gördü

Kur’an-ı Kerim’den surelerin okunduğu, duaların edildiği ve ilahilerin söylendiği programa 7’den 70’e her yaş grubundan katılım oldu.

Aliağa ilçesinde Kadir Gecesi için bir araya gelen vatandaşlar camiye akın etti. Kentte, belediye tarafından organize edilen programda Dünya Kur’an okuma birincisi Mısırlı Hafız Rıza Cuma Mansur, Dünya Ezbere Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Eğitimci Yazar Hafız Selman Okumuş, ilahi ve kasideleriyle ünlü, Üsküdar Valide Camii Hafızı Ekrem Aydoğdu ile Beyoğlu Hafızlarından Recep Bilgiç Aliağalılara unutamayacakları bir Kur’ân ve dua gecesi yaşattı.

Yaklaşık iki saat süren programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özkurt, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ile birlikte yüzlerce Aliağalı katıldı. Enka Salonundaki program öncesinde Aliağa Belediyesi görevlileri tarafından karşılanan vatandaşlara, içerisinde Osmanlı mutfağının en eski şekerleme türlerinden biri olan akide şekerinin bulunduğu 5 bin adet kandil paketi dağıtıldı.

Dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Hafız Reçep Bilgiç’in okuduğu ezan ile başladı. Ardından Hafız Selman Okumuş, gerçekleştirdiği doyumsuz sohbeti ve okuduğu Kadir Suresi ile katılımcıların gönül dünyasına hitap etti. Hafız Okumuş tarafından sahneye çıkartılan öğrencisi 10 yaşındaki Muhammed Kerem, okuduğu sureler ile katılımcılardan büyük alkış aldı. İlahi ve kasideler ile devam eden programda Hafız Ekrem Aydoğdu ile Hafız Recep Bilgiç’in kimi zaman birlikte söyledikleri kaside ve ilahiler, dinleyicileri mest etti.

Serkan Acar: "Hafızlarımıza çok teşekkür ediyorum"

Kadir Gecesi özel programı dünyaca ünlü Dünya Kur’an okuma birincisi Mısırlı Hafız Rıza Cuma Mansur ile zirveye ulaştı. Hoş bir sedayla insanların gönüllerine hitap eden muhteşem ötesi bir ses tonu ve hakimiyeti Kur’an-ı Kerimi seslendiren hafız Mansur, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle dinleyenlerin adeta kulaklarının pasını sildi. Yürekleri titreten sesiyle Kur’ân okuyan Mansur, Aliağa’da gönülleri fethetti.

Kur’an-ı Kerim ziyafetinin ardından katılımcılara hitap etmek üzere salonda bulunan çocuklarla birlikte sahneye gelen Başkan Serkan Acar, “Mübarek Kadir Gecesinde bizlere bu güzel Kur’an-ı Kerim ziyafetini sunan hafızlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Rabbim sağlık, mutluluk ve beraberlik içerisinde tekrarlarını nasip etsin. Kadir Geceniz, Ramazan ayınız ve bayramınız kutlu olsun” dedi.

Gecenin manevi huzurunu doyasıya yaşatan program, hep bir ağızdan okunan Fatiha Suresi ile sona erdi. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hafız Selman Okumuş, her zaman olduğu gibi Aliağa’da muhteşem bir gece yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Salonu hiç terk etmeyen, tüm ruhuyla burada olan, Kur’an-ı göz yaşlarıyla dinleyen insanlarla bir arada olduk. Aliağa her zaman çok başka bir yer benim için. Buraya her geldiğimizde aynı huzuru hissediyoruz. Camii mabedi aratmayacak muhteşem bir atmosfer oluşuyor. İçimizde birileri var ki buranın havasını daha da güzelleştiriyor. Bu gece çok önemli ve kıymetli bir gece. Kim bu geceyi ayakta geçirirse geçmiş günahları af olur diye buyurulmuş. İnşallah bu geceyi hakkıyla ihya edenlerden oluruz. Allah nice kadir gecelerine, bayramlara, Ramazanlara ulaşmayı nasip etsin inşallah”