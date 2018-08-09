Aliağa Belediyesi’nin kuruluşunun 66. yıl dönümüne özel etkinlikler

yılını kültür sanat etkinlikleri ile dolu dolu kutluyor. 66.yıla özel gerçekleştirilen etkinlikler Aliağalılara unutulmaz saatler yaşatıyor.

Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, yıl başında yaptıkları program ile Aliağa Belediyesi’nin 66.yılını tiyatrodan konserlere kültür gezilerinden çeşitli aktivitelere kadar birçok sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle kutlamayı hedeflediklerini ve yıl sonuna kadar da bu doğrultuda Aliağalılara hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

2018 yılının Aliağa Belediyesi için ayrı bir anlamı olduğunu belirten Karatekin, "Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’ın hem 66. yıl dolayasıyla hem de kentimizin alt yapısı, parkları kültürel etkinlikler yapılmasına uygun olduğu için 2018 yılının daha hareketli geçirilmesi noktasında talimatı ve vizyonu vardı. Bizde bu çerçevede programladığımız etkinlikleri hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda istedik ki belediyemizin 66. yılı ile ilgili anlamlı etkinlikler yapalım. Kültür sanat kenti vizyonuyla 66. yıl konsepti içerisinde vatandaşımıza hizmetler sunalım. Yıl başında yaptığımız planlama ile bu güne kadar 66.yılı kültür sanat faaliyetleriyle dolu dolu yaşadık. Vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile konserler, tiyatrolar, sinema gösterimleri, plaj partileri gibi kültürel etkinliklerin yanı sıra bisiklet sürüş etkinliği, kyme satranç turnuvası, briç turnuvası, kültür gezileri ve deniz etkinliklerine de imza atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz. Kültür kenti vizyonunu benimsemiş bir belediye olarak ’Aliağa Kent Kitaplığı’ adı altında yayımladığımız kültür ve tarih kitaplarımızla da Aliağamızın 8 bin 500 yıllık geçmişini okuyucuyla buluşturuyoruz. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz 1.Aliağa Sempozyumu ve Aliağa Turizm Çalıştayı ile de Aliağamızı geçmişten geleceğe tüm yönleriyle masaya yatırdık" dedi.

"Ücretsiz olarak özel otobüsümüzle götürüyoruz"

Aliağalıların kültür ve sanata etkinliklerine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ali Osman Karatekin 66.yıla özel olarak yapılan etkinlikler hakkında da bilgi vererek, "Etkinliklerin bir bölümü Ağapark’ta bir bölümü Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda yapılıyor. Tiyatro gösterimlerimiz ise açıkhava tiyatrosunda seyirci ile buluşuyor. Konserlerimiz Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda plaj konserlerimiz ve dj etkinliklerimizi Mavi Bayraklı Ağapark’ta yapıyoruz. Bu yıl ilk kez Aliağa’da sinema günlerini organize ettik. Vizyondaki güncel aile ve komedi filmlerini mahallelerde Aliağalılar ile buluşturuyoruz. Açıkhava tiyatrosunda her cuma akşamı Türkiye’nin birbirinden değerli tiyatro gösterimlerini Aliağalı tiyatro severler ile buluşturuyoruz. Belediyemizin 66.yılına özel bu yıl ilk kez özellikle kadınlarımıza yönelik ücretsiz kültür gezilerimizi başlattık. Şirince, Selçuk, Efes, Çeşme, Kuşadası, Ödemiş, Bursa gibi günü birlik gidilecek yerlere Aliağalı hemşehrilerimizi ücretsiz olarak özel otobüsümüzle götürüyoruz" diye aktardı.

"Sempozyum ve çalıştaylar önemli yer tutuyor"

Karatekin, "Aliağa Belediyesi olarak kent içerisindeki sosyal aktiviteler ve vatandaşlarımızın bu aktivitelere katılımlarını çok önemsiyoruz. Yüzünü denize dönen deniz ile barışık bir Aliağa hedefliyoruz. Bunun için ilk adımı da Ağapark’ımıza mavi bayrak alarak yaptık. Gençlik Merkezimizin yapımı hızla devam ediyor. Bu yıl hizmete açacağız. Aliağa Gençlik Merkezi; spor yapma, boş zamanı değerlendirme, sinema ve diğer sosyal etkinlikler için gençlerimizin merkezi olacak. 2015 yılından bu yana Aliağa’nın tarihinin, arkeolojik, folklorik mirasının geçmişe dair anıların, bilgi kırıntılarının yok olmadan geleceğe taşınması için belediye başkanımız Serkan Acar’ın talimatıyla sözlü tarih çalışmalarına başladık. Aliağa tarih boyunca Kyme ve diğer antik kentlerle hep başkent konumunda olan çok önemli bir bölge. Bu bölgede ilk yerleşimlerin yaklaşık 8 bin 500 yıl önce olduğuna dair, neolitik çağ dediğimiz dönemin izleri var. Yeni Mahalle’de 110 dönümlük bir kent park projemiz var. O bölge gidenler oradaki değişimi fark edeceklerdir. Bilim dünyasının, üniversitelerin ilgisini Aliağa’ya çekecek çalışmalar yapıyoruz. Bunlar içerisinde sempozyum ve çalıştaylar önemli yer tutuyor" şeklinde konuştu.