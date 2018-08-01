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01 Ağustos 2018 17:20

Aliağa Belediyesinin sesli e-kitap uygulamasına bir eser daha

Aliağa Belediyesi, işitme engelli vatandaşlar için başlattığı sesli e-kitap uygulamasına yeni bir eser daha ekledi.

Aliağa Belediyesinin sesli e-kitap uygulamasına bir eser daha

01 Ağustos 2018 17:20


Daha önce ‘Aliağa’nın Antik Kentleri’ kitabının seslendirmesini tamamlayarak işitme engelli vatandaşların hizmetine sunan Aliağa Belediyesi, ‘Aliağa Kent Kitaplığı’ dizisinin ikinci eseri olan ‘Aliağa Çevresi İle Birlikte Güzelhisar’ kitabının düzeltilmiş üçüncü baskısının seslendirmesini de tamamladı. Vatandaşlar sesli e-kitaplara Aliağa Belediyesi’nin resmi internet sayfası olan http://www.aliaga.bel.tr/yayinlarimiz bölümünden ulaşabilirler.


Cevat Yıldırım’a ait 432 sayfalık dev eser program sunucusu ve yerel şair Yunus Yeşilöz tarafından seslendirildi. Eserde; 1320’den 1864 yılına kadar Saruhanoğullarına ve Osmanlı Devletine 500 yıldan fazla kaza olan Güzelhisar, 20.Yüzyıl sonunda hızla gelişmesi, tarihi ve coğrafyası ile ele alınıyor.


Tarih severler, Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık tarihine ışık tutan dev eserleri seyahat sırasında tablet, cep telefonu vb. mobil cihazlardan da rahatlıkla dinleyebilirler.




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