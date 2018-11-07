Aliağa Belediyesinin üç kitap kampanyası devam ediyor

Akademik çalışmalar ile Aliağa'nın 8 bin 500 yıllık kültür mirasını gelecek kuşaklara ulaştırmayı hedefleyen Aliağa Belediyesi, bu kapsamda yayımlanan 398 sayfalık “Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1. Aliağa Sempozyumu Bildirileri”, 431 sayfalık “Aliağa Çevresi İle Birlikte Güzelhisar” ile serinin altıncı ve yeni çıkan kitabı 448 sayfalık “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, 2.Cilt” eseri kasım ayının sonuna kadar okuyucular ile buluşmaya devam edecek. Toplam bin 277 sayfalık sete sahip olmak isteyen okuyucular bu kitapları mahalle muhtarlıkları, Nadir Nadi Kütüphanesi ve belediye merkez binasının giriş katında hizmet veren Hilal Masa'dan ücretsiz olarak temin edebilecekler. Aliağa dışında ikamet eden tarih severler kitapların PDF'lerine Aliağa Belediyesinin resmi internet sayfasında yer alan yayınlarımız bölümünden ulaşabilirler.

“Myrina ve Gryneion 2. Cilt”e vatandaşlardan yoğun ilgi

“Aliağa Kent Kitaplığı” dizisinin altıncı kitabı olarak basımı gerçekleştirilen “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, 2.Cilt” çıktığı ilk günden bugüne vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Aliağa tarihine meraklı vatandaşların kitaplıklarını süsleyen kitapta 2017 yılında yapılan yüzey araştırmalarında elde edilen arkeolojik kültür varlıklarının tespitiyle ilgili makaleler bulunuyor. Myrina ve Gryneion antik kentlerinden çıkan seramikler üzerinde çalışmalar yapan Dr. Emel Dereboylu'nun çalışma sonuçları ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden Dr. Serdar Vardar'ın paleocoğrafyasıyla ilgili çalışmaları bulunuyor. Ayrıca Gryneion'daki bitki ve flora ile ilgili araştırmalar yayımlandı. Kendi alanında uzman akademisyenler tarafından yapılan çalışmalar ile sikkesinden seramiğine, mimari malzemeden heykeltıraşlığa kadar birçok önemli bilgi Myrina ve Gryneion 2 kitabında okuyucuya sunuluyor.