Aliağa beyaza büründü

İzmir’in Aliağa ilçesinde iki gündür devam eden sağanak yağmurun ardından mevsimin ilk karı düştü.



Lapa lapa yağan karın ardından beyaz bir görüntüye kavuşan Aliağa ilçesinde kar yağdığını gören çocuklar büyük bir sevinç yaşadı. Cadde ve sokaklarda cep telefonları ile özçekim yapanların yanı sıra manzara fotoğrafı çekenler de oldu. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yerler buz tuttu, eğimli yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Aliağa Belediyesi’ne bağlı ekipler, buzlanma tehlikesi bulunan bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.