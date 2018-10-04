Aliağa bilimle şenleniyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nin düzenlenirken, şenlikte öğrencilerin yaptığı bilimsel çalışmaların 6 Ekim Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacağı bildirildi.

Aliağa ilçesinde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 198 projenin sergilendiği bilim şenliği saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının hep bir ağızdan okunması ile başladı. Bilim şenliğinde günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşmayı Gazi Ortaokulu Müdürü Sadettin Çınar yaptı. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğini bilimsel bilgiyi toplum geneline ulaştırmak amacı ile gerçekleştirdiklerini belirten Çınar, "Bu sene 5'i ilimizde olmak üzere 198 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görülmüştür. İlimizdeki bu beş projeden birinin Aliağamızda gerçekleşiyor olması ve ilk kez yapılıyor olması bizler için büyük onurdur" dedi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğinin amacına ulaşacağına inandığını ifade eden TÜBİTAK Temsilcisi Ahmet Ataç, "Bilim projeleri ile bugüne kadar 10 bin okula ulaştık. 4007 kapsamında 412 başvurudan 198 proje desteklenmeye değer görüldü. Ümit ediyorum ki 15-20 yıl sonra başımıza icat çıkaran, bilimle uğraşan, insanlığa yararlı olacak çocuklar yetiştireceğiz" dedi.

Öğrencilerin merak duygusunu arttırmayı ve öğrenme isteklerini canlandırmayı amaçladıklarını belirten Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu ise ‘Aliağa bilimle buluşuyor' sloganıyla çıktığımız bu yolda başta Aliağa Kaymakamlığımız ve Aliağa Belediye Başkanlığımız olmak üzere tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. Üç gün sürecek olan bilim şenliğimizde dokuz farklı ilden 10 konuşmacı, 38 atölye lideri ve 50 rehber bizlerle birlikte olacak. Her gün yaklaşık 900 öğrencimiz kendilerinden uygulamalı eğitimler alacak" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri bilim şenliğinin açılış kurdelesini hep birlikte kesti. Kaymakam Erhan Günay, şenliğe katkı sağlayan başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere tüm destekçilere teşekkür plaketi takdim etti. Ziçev Ritim Gösterisi ve Gazi Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu orkestra ise katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Protokol üyeleri açılış töreninin ardından bilim stantlarını gezerek yapılan çalışmalar hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. Öğrencilerin bilime teşvik edilmesi, deneysel çalışmalar ile iç içe olması, hem öğrenmeleri hem de eğlenerek bilimin renkli dünyası ile tanışmaları amacıyla düzenlenen TÜBITAK 4007 Bilim Şenliği 6 Ekim Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.