Aliağa birinciliği kaptırmadı

Enka Spor Salonunda 180 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen turnuva iki gün sürdü. İstanbul, Manisa, Denizli, Hatay gibi Türkiye’nin birçok şehrinden satranç tutkunu kendi kategorisinde birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuvada yabancı uyruklu satranç severler de ilgi gösterirken Azerbaycan ve Özbekistan uyruklu sporcular turnuvada yer aldı.

Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği turnuvada maçlar 6 tur üzerinden sporcu başına 60’+30" süreyle oynandı. A,B ve C olarak üç farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvada Türkiye Satranç Federasyonu Uluslararası Hakemi Emin Yasa Altun, Başhakem Birol Yüce’nin yanı sıra dokuz hakem görev yaptı.

Geçtiğimiz senelerde yapılan turnuvalarda olduğu gibi bu yılda Aliağalı sporcular turnuvaya damgasını vurdu. Aliağa Belediyesi Satranç Kulübünden yetişen Serkan Soysal, A kategorisi ve tüm turnuvanın birincisi olmayı başardı.

Turnuvada derece giren yarışmacılara ödül ve madalyalarını Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt takdim etti.