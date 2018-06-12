Aliağa-Çandarlı-Bergama Raylı Sistemi ihracat kapısı olacak

Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir-Manisa yolunu birbirine bağlayan Sabuncubeli Tünelleri ve bağlantı yollarının açılış törenindeki konuşmaların ardından canlı bağlantı ile Aliağa-Çandarlı-Bergama Raylı Sisteminin temeli atıldı. Aliağa ilçesindeki temel atma törenine TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, TCDD Genel Müdürü Yardımcısı İsmail H. Murtazaoğlu, TCDD Modernizasyon Dairesi Başkanı H. Hüseyin Güney, TCDD 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, ICC İçtaş İnşaat Temsilcisi Murat Kurtulmu, Kalyon İnşaat Temsilcisi Aynur Uluğtekin, Astur İnşaat Temsilcisi Mehmet Şeker katıldı.

"Bu bölgeyi rahatlatacak"

Temel atma töreninde canlı yayında Başbakan Binali Yıldırım ile konuşan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, ”Temelini atacağımız 57 kilometrelik güzergah uzunluğundaki bu proje, ülkemizin önemli bir İhracat kapısı olacak. Çandarlı Limanını demiryolu ile buluşturacak. Aynı zamanda Bergama’ya kadar hizmet verecek İZBAN hattının uzunluğu 136 kilometreden 186 kilometreye kadar çıkacaktır. Temelini atacağımız demiryolu hattı ülkemize ve İzmirlilere hayırlı olsun" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan da, "50 kilometrelik mesafede 8 tane istasyon var. Şakran’ı var, Yeniköy’ü var, Bergama’sı var, Aliağa Organize Sanayi Bölge’si var, hem de bunların içerisinde ikişer tane istasyon var. Bu bölge canlanacak. Bir de ayrıca Çandarlı Limanı ile olan bağlantı yük taşımacılığında bir numara olacak. Bu bölgeyi rahatlatacak bir projedir” diye konuştu.